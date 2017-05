Bayerns Justiz geht von Festnahme des Neonazis Mahler aus

Linksextrem, rechtsextrem – und ein Stück deutscher Geschichte. Horst Mahler saß zuletzt wegen Volksverhetzung in Haft. Nun soll er in Ungarn festgenommen worden sein.

München (dpa) – Die Staatsanwaltschaft München geht weiter von einer Festnahme des Holocaustleugners Horst Mahler in Ungarn aus. Als Reaktion auf einen Medienbericht über ein Dementi der ungarischen Regierung sagte ein Sprecher: «Ich kann nur sagen, unsere Informationen sind anders.»

Zuvor hatte die ungarische Regierung die Festnahme nicht bestätigt: «Gegen Horst Mahler haben ungarische Ordnungskräfte bis zum Montag Mittag keine Maßnahmen ergriffen und ihn nicht in Haft genommen», sagte Regierungssprecher Zoltán Kovacs «Spiegel-Online».

Nach den Angaben von Heidenreich wollte die Staatsanwaltschaft zunächst abwarten, wie sich die ungarischen Behörden weiter äußerten.

Die «tageszeitung» (taz) hatte ebenfalls unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft in München berichtet, dass der untergetauchte einstige Mitbegründer der linksterroristischen Rote Armee Fraktion (RAF) und spätere Rechtsextremist Mahler in Ungarn gefasst worden sei.

Der 81-jährige Mahler hatte trotz Ladung die Fortsetzung seiner Haft in der Justizvollzugsanstalt Brandenburg/Havel am 19. April nicht angetreten. Dort hatte er seit 2009 eine zehnjährige Freiheitsstrafe wegen Volksverhetzung und Leugnung des Holocaust verbüßt. In einer Videobotschaft kündigte Mahler an, dass er in einem anderen Land um Asyl bitten werde.

Die in Halle erscheinenden «Mitteldeutsche Zeitung» berichtete jetzt, der Holocaustleugner habe sich an den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán gewandt. «Ich habe am 12. Mai 2017 den Führer der Ungarischen Nation, Viktor Orbán, ersucht, mir als politisch Verfolgtem Asyl in Ungarn zu gewähren», zitiert das Blatt aus einer Erklärung des 81-Jährigen.