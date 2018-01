FIFA 18: Team of the Year – Alle Nominierten

TOTY-Hammer in FIFA 18: Alle Nominierten und neuer ein Modus! EA Sports hat am Montag überraschend einen neues Modus für die Wahl des Team of the Year (TOTY) bekannt gegeben. Der Publisher setzt in diesem Jahr nicht auf die FIFA World XI – sondern auf eine Wahl. Der Modus, der Release der besten Karten – und unsere Predictions hier.

Hier Weiterlesen