Der lange verletzte Leon Goretzka kehrt nach mehreren Wochen in die Startelf des FC Schalke 04 zurück. Schalkes Trainer Domenico Tedesco bot den 22 Jahre alten Nationalspieler, dessen Wechsel zum FC Bayern München zum Sommer am Freitag bekanntgeworden war, in der Bundesligapartie gegen Hannover 96 auf.

