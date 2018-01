Michy Batshuayi soll bei Borussia Dortmund in die „sportliche Rolle“ von Pierre-Emerick Aubameyang schlüpfen. Die Verpflichtung des 24-Jährigen gab der BVB am Mittwoch auf seiner Internetseite bekannt. Der Belgier kommt per Leihe vom FC Chelsea bis Ende Juni.

Hier Weiterlesen