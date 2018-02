BVB in der Einzelkritik gegen Gladbach

Borussia Dortmund hat die Ergebniskrise scheinbar endgültig überwunden. Gegen Borussia Mönchengladbach feierte das Team von Trainer Peter Stöger seinen dritten Bundesliga-Sieg in Folge. Torwart Roman Bürki hielt die Dortmunder mit seinen Paraden am Leben. Alle Spieler hier in der Einzelkritik.

Hier Weiterlesen