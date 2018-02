Das Ultimate Team der Woche 24 in FIFA 18 ist jetzt offiziell verfügbar. Im TOTW 24 stehen unter anderem Emre Can, Luiz Suarez und Christoph Kramer. Die Spieler, die es ins FUT Team of the Week schaffen, bekommen deutlich bessere Karten. Alle neuen Werte hier im Überblick.

Hier Weiterlesen