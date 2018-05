Hier plant Hoffmann den neuen HSV – am Ballermann

Am Samstag entscheidet sich, ob der Hamburger SV erstmals in der Vereinsgeschichte absteigt. Wenige Tage vor dem Spiel gegen Gladbach erwischte der SPORTBUZZER HSV-Boss Hoffmann auf Mallorca – am Ballermann. Hier plant er die Zukunft des Dinos.

Hier Weiterlesen