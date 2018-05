Am Donnerstag verkündete Gianluigi Buffon, was beinahe alle erwarteten. Mit Ablauf der Saison verlässt der 40-jährige Keeper seinen Verein nach 17 Jahren, am Samstag absolviert er sein letztes Spiel im Juventus Stadium. Ob er seine Karriere fortsetzt, ließ Buffon bewusst offen, es gäbe mehrere Angebote.

