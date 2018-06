Trainer-Star Pep Guardiola hat in der vergangenen Saison mit Manchester City seine einzigartige Klasse einmal mehr unter Beweis gestellt. Im nächsten Jahr will er auch in der Champions League wieder angreifen und traut auch seinem Ex-Klub, dem FC Bayern München, den großen Wurf in der Königsklasse zu. Außerdem bringt er seine Rückkehr zum FC Barcelona ins Spiel.

