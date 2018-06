Das Quartier Campo Bahia galt als Erfolgsfaktor für den WM-Titel vor vier Jahren. Dieses Mal hat sich der DFB für einen Ort mit kurzen Wegen und Ruhe im Wald entschieden. Am Dienstag reist der deutsche Tross in Watutinki an und beginnt die Mission Titelverteidigung.

