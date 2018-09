Der Name Antero Henrique ist für Uli Hoeneß ein rotes Tuch. Der Portugiese sorgte in den vergangenen Tagen für so viel Chaos auf dem Transfermarkt im Allgemeinen und beim FC Bayern im Speziellen, dass der FCB-Macher Paris St.-Germain nun rät, sich nach einem neuen Sportdirektor umzusehen.

Hier Weiterlesen