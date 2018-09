Stefan Kießling kickt jetzt in der Kreisliga

So ganz ohne Ball am Fuß kann Stefan Kießling dann offensichtlich doch nicht. Am Wochenende lief er erstmals für den schwäbischen Verein FV Schelklingen-Hausen auf. Der Trauzeuge des ehemaligen Stürmers von Bayer 04 Leverkusen hatte den Kontakt hergestellt.

Hier Weiterlesen