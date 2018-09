Stürmer-Lösung beim DFB? Selke will zur EM 2020

Klare Ansage von Hertha-BSC-Stürmer Davie Selke an Bundestrainer Joachim Löw: Der 23-Jährige will für die deutsche Nationalmannschaft spielen. Der U21-Europameister könnte in der aktuellen Stürmer-Krise wie gerufen kommen.

