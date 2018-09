King Klopp! Liverpool gewinnt auch in Tottenham

Fünftes Spiel, fünfter Sieg! Der FC Liverpool von Trainer Jürgen Klopp bleibt in der Premier League das Maß aller Dinge. Am Samstag gewannen die Reds bei Tottenham Hotspur und thronen weiter an der Tabellenspitze.

