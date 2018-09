Mit fünf Siegen in fünf Spielen hat Thomas Tuchel mit Paris Saint-Germain einen Blitzstart in der Ligue 1 hingelegt – obwohl er der Meinung ist, dass der Beginn der Saison in Deutschland deutlich leichter ist als in Frankreich. Von Klubboss al-Khelaifi wird der Deutsche schon als „bester Trainer der Welt“ gefeiert.

Hier Weiterlesen