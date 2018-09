Leverkusen siegt nach Aufholjagd in Rasgrad

Alles deutete auf eine Auftaktpleite von Bayer Leverkusen in die Europa-League-Saison 2018/19 hin, ehe die Werkself in der zweiten Halbzeit die Schlagzahl erhöhte. Auch dank eines Doppelpacks von Super-Talent Kai Havertz siegte das Team von Heiko Herrlich mit 3:2 in Bulgarien.

