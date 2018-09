50 Ex-Spieler des HSV und was sie heute machen

Was machen Ex-Spieler des HSV heute? Rafael van der Vaart, Sergej Barbarez, Jörg Albertz, Daniel van Buyten oder Hans-Jörg Butt erlebten mit den Norddeutschen Höhen und Tiefen in der Bundesliga. Wir stellen euch 50 Spieler vor, die in Hamburg zu Helden wurden – oder auch nicht.

Hier Weiterlesen