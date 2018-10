Nach der geglückten EM-Mission am Genfer See steht Philipp Lahm vor einer großen Zukunft im DFB. Zunächst muss der Ehrenspielführer aber in sein neues Amt als EM-Cheforganisator eingeführt werden. Danach kann sich der 34-Jährige beim DFB beweisen und möglicherweise Oliver Bierhoff ablösen.

Hier Weiterlesen