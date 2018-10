Dank BVB & Co.: Bundesliga Spitze in Fünfjahreswertung

Die starken europäischen Auftritte der Bundesliga-Klubs um Borussia Dortmund, Schalke 04 und RB Leipzig schlagen sich auch in der Fünfjahreswertung nieder. In der laufenden Saison ist Deutschland bisher so gut wie keine andere Nation.

Hier Weiterlesen