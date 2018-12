Der Hamburger SV will mit einem Sieg beim MSV Duisburg eine starke Hinrunde krönen. Beim Duell zwischen Holstein Kiel und Arminia Bielefeld kommt es zum Trainerdebüt von Uwe Neuhaus bei den Ostwestfalen. Verfolgt die Zweitliga-Spiele am Freitagabend in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.

Hier Weiterlesen