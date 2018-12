2. Liga kompakt: Darmstadt-Aufholjagd in Aue

Innerhalb von nur zwei Minuten gelang dem SV Darmstadt 98 am Sonntag bei Erzgebirge Aue das Kunststück, einen 0:2-Rückstand in ein 2:2-Remis zu verwandeln. In den Parallelspielen der 2. Liga trennten sich sowohl Sandhausen und Regensburg als auch Ingolstadt und Heidenheim unentschieden.

