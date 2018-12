Der HSV ist heiß. Zum einen will der Herbstmeister mit einem Sieg bei Holstein Kiel auch als Tabellenführer in die Winterpause gehen. Im Aufstiegsrennen ist auch Union Berlin in Aue gefordert. Zudem trifft der MSV Duisburg auf Dynamo Dresden und der SC Paderborn auf den SV Darmstadt. Verfolgt die Zweitliga-Spiele in der SPORTBUZZER-Konferenz.

