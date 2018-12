Boxing Day und Co.: Sport-Highlights an Weihnachten

Wer auch an Weihnachten nicht auf Spitzensport verzichten möchte, bekommt am 26. Dezember gleich mehrere Highlights vorgesetzt. In Premier League und Serie A steigt der Boxing Day, in der Nacht wird in der NBA gespielt und tagsüber sind die deutschen Top-Teams aus Basketball, Handball und Eishockey dran.

Hier Weiterlesen