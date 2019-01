Der Herbstmeister ist wieder da! 16 Tage nach seinem letzten Sieg in der Bundesliga meldet sich der BVB aus dem Winter-Trainingslager. In Marbella steigt das Testspiel gegen Fortuna Düsseldorf am Montag um 16 Uhr. So kann die Partie live im TV und Stream verfolgt werden.

Hier Weiterlesen