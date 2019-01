FIFA 19: TOTY veröffentlicht – Das ist das Team of the Year

Das Team of the Year in FIFA 19 Ultimate Team: Stärkere Karten wird es in diesem Spiel nicht mehr geben. Das Team des Jahres besteht aus den besten Spielern der Welt – mit den besten Werten der FIFA-19-Geschichte. Am Montagnachmittag wurden die letzten Karten veröffentlicht. Das ist das TOTY 2018!

