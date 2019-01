Der FC Bayern München startet mit einem Sieg gegen die TSG 1899 Hoffenheim in die Rückrunde der Bundesliga. Leon Goretzka erzielte beim 3:1-Sieg in Sinsheim zwei Treffer für den Rekordmeister. Lewandowski setzte den Schlusspunkt. Der FCB rückt damit auf drei Punkte an Tabellenführer Borussia Dortmund heran.

