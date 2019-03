Der Vertrag von Offensiv-Star Max Kruse läuft am Ende der Saison bei Werder Bremen aus. Die Grün-Weißen wollen unbedingt mit dem Stürmer verlängern, doch der will in der nächsten Saison europäisch spielen. Zwei Top-Klubs aus dem Ausland sollen den Ex-Nationalstürmer nun im Visier haben.

