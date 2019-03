BVB-Spieler Guerreiro tritt auf Taube: Vogel sorgt für Spott in Dortmund

Tauben-Ärger in Dortmund: Ein Vogel im Signal-Iduna-Park beim Spiel zwischen dem BVB und VfL Wolfsburg sorgt im Netz für Wirbel. BVB-Spieler Raphael Guerreiro trat erst auf die am Spielfeldrand pickende Taube, dann irrte sie im Dortmunder Strafraum umher. So reagiert das Netz!

