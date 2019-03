BVB vor den Bayern: So reagiert das Netz auf das Titelrennen

Borussia Dortmund geht als Spitzenreiter in das Gipfeltreffen mit dem FC Bayern. Die Spannung in der Bundesliga ist so groß wie lange nicht. Der SPORTBUZZER hat die Netzreaktionen zum Titelrennen gesammelt.

Hier Weiterlesen