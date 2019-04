Beckenbauer, Breitner und Co. dabei: Hall of Fame eröffnet

Sie sind absolute Fußball-Legenden – und haben nun eine eigene Ruhmeshalle. Die Hall of Fame des deutschen Fußballs wurde am Montagabend in Dortmund feierlich eröffnet. Größen wie Franz Beckenbauer und Lothar Matthäus nahmen ihre Auszeichnung persönlich entgegen.

