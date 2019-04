Erstmals seit 13 Jahren wird das Viertelfinale in der Champions League ohne deutsche Beteiligung ausgetragen. Gleich vier Fußball-Klubs aus England sind dabei. Im direkten Duell treffen die Tottenham Hotspur auf Manchester City. Zudem erwartet der FC Liverpool den FC Porto. Verfolgt die Spiele am Dienstagabend in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.

