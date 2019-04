Sportlich läuft es für Youssoufa Moukoko derzeit wie am Schnürchen. In der U17-Bundesliga trifft der 14-Jährige wie er will. Jetzt läuft es auch abseits des Platzes perfekt – denn Moukoko unterschrieb einen Werbevertrag mit dem Ausrüster Nike. Dafür kassiert das Juwel wohl bis zu zehn Millionen Euro.

