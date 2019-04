Die Sieglos-Serie von Aufstiegsaspirant Union Berlin hält weiter an: Im Heimspiel gegen Jahn Regensburg blieb der Tabellendritte im vierten Spiel in Folge ohne Dreier. Hingegen konnte Heidenheim mit einem 1:0-Erfolg in Aue auf drei Punkte an Union heranrücken.

