BVB-Aufstellung gegen Mainz fix: Götze und Weigl in der Startelf

Borussia Dortmund will im Titelrennen nach der herben Pleite gegen den FC Bayern Wiedergutmachung betreiben. So stellt Lucien Favre seine Mannschaft beim Heimspiel gegen Mainz 05 auf. Götze startet, Alcacer kehrt in den Kader zurück.

Hier Weiterlesen