Dem FC Barcelona winkt nach dem 1:0 bei Manchester United der erste Halbfinal-Einzug in der Champions League seit 2015. Auch Juventus Turin verzeichnet nach dem 1:1 bei Ajax Amsterdam im Hinspiel gute Chancen auf die nächste Runde. Verfolgt die Spiele am Dienstagabend in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.

