Formel 1 in Monaco: Hamilton holt Pole Position – Vettel nur Vierter

Lewis Hamilton startet beim Großen Preis von Monaco am Sonntag vom ersten Platz. Der Mercedes-Pilot verwies Teamkollege Valtteri Bottas in seiner letzten Runde auf den zweiten Platz. Der Deutsche Sebastian Vettel wurde nach einem Crash im dritten Training am Samstagvormittag nur Vierter.

