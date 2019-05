Fernseher kaputt: Mama von Bayern-Star guckt Finale in Kneipe

Die Gäste einer Fan-Kneipe in München staunten, als die Mutter von Bayern-Star Kingsley Coman hereinkam. Ihr Fernseher war kaputt gegangen, also schaute sie das DFB-Pokal-Finale in der Kneipe.

