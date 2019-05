Vorteil Union? Dem Gastgeber reicht im Relegationsrückspiel gegen den VfB Stuttgart ein 0:0 oder 1:1, um erstmals in die Bundesliga aufzusteigen. Die Gäste wollen den erneuten Absturz in die Zweite Liga verhindern. Verfolgt das Spiel am Montagabend im SPORTBUZZER-Liveticker.

Hier Weiterlesen