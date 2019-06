Sie haben sich getraut: Der ehemalige DFB-Spieler Mesut Özil hat seine Verlobte Amine Gülse am Freitagmorgen in Istanbul standesamtlich geheiratet. Der türkische Präsident Recep Erdogan wohnte den Feierlichkeiten nicht nur als Gast bei, sondern trat auch als Trauzeuge in Erscheinung, wie ein Instagram-Post beweist.

