Das gibt es auch nicht alle Tage: Die Färöer konnten im EM-Qualifikationsspiel gegen Spanien einen Treffer erzielen – verloren jedoch am Ende mit 1:4. Die polnische Auswahl profitierte beim 1:0 in Nordmazedonien hingegen von einem Treffer des Bayern-Stürmers Robert Lewandowski. Serbien ging 0:5 in der Ukraine unter.

