In Bargeld-Koffer: Ex-Hannover-Trainer soll sich Gehalt im Iran abholen

Es gibt so gut wie keine Geschichte, die der Fußball nicht schreibt – wobei in diesem Fall die Politik die größere Rolle spielt: Branko Ivankovic, früher Trainer bei Hannover 96, soll sich sein Restgehalt von Ex-Club Persepolis Teheran in bar abholen.

