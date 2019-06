Was für ein Erfolg für die deutsche Mannschaft: Mit einem 8:0-Sieg über Estland verabschiedet sich die DFB-Elf in die Sommerpause. In Jubelstürme brechen die Spieler allerdings nicht aus. Vor allem FC-Bayern-Profi Leon Goretzka mahnt, dass der Umbruch im DFB-Team noch nicht abgeschlossen sei.

