Olympiasiegerin Walkenhorst kündigt Comeback an: „Steige wieder ein“

Das kommt überraschend: Beachvollyeball-Olympiasiegerin Kira Walkenhorst will im kommenden Jahr wieder in den Profisport zurückkehren. Das kündigt sie – nur ein halbes Jahr nach ihrem Rücktritt – gegenüber dem SPORTBUZZER an.

Hier Weiterlesen