Trostpflaster für Argentinien. Die Mannschaft um Superstar Lionel Messi hat sich bei der Südamerika-Meisterschaft in Brasilien den dritten Rang gesichert. In einem turbulenten Spiel gegen Chile, in dem Messi die Rote Karte sah, schossen Sergio Agüero und Paulo Dybala die Albiceleste zum 2:1-Sieg.

