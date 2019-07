Jonas Hofmann von Borussia Mönchengladbach ist vor fast drei Jahren mit seinem besten Freund ins Fastfood-Geschäft eingestiegen, inzwischen gibt es schon zwei Filialen – eine dritte ist in Planung. Auch seine Mitspieler kommen mindestens einmal in der Saison in den Genuss des Essens.

