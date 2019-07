Was ist denn nur mit Bayer Leverkusen los? Der Auftakt in die Saisonvorbereitung ist der Werkself unter Trainer Peter Bosz komplett misslungen. Bayer hat am Samstag gegen den belgischen Erstligisten KAS Eupen und gegen Holland-Klub Fortuna Sittard verloren. Die Leverkusener schenkten im letzten Spiel sogar eine 3:0-Führung her.

Hier Weiterlesen