Er soll den FC Schalke 04 wieder nach vorn bringen: Trainer David Wagner schaffte mit Huddersfield Town sensationell den Aufstieg in die Premier League. Jetzt greift der 47-Jährige in Gelsenkirchen an. Im Interview mit dem „Kicker“ hat Wagner nun über eine großen Unterschied zwischen Schalke und dem England-Klub gesprochen.

Hier Weiterlesen