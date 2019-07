TV-Überraschung: Sky verzichtet in 2. Liga auf Konferenz-Kommentatoren

Kein „Tor“-Schrei mehr in der 2. Liga. Zur neuen Saison fallen beim Pay-TV-Anbieter „Sky“ die speziellen Konferenz-Kommentatoren weg. So wird ab dieser Zweitliga-Saison einfach so von Stadion zu Stadion geschaltet.

