Am Freitagabend ist es endlich wieder soweit. Nach der 3. Liga startet auch die in diesem Jahr äußert prominent besetzte 2. Liga in die neue Saison 2019/20. Zum Auftakt kommt es direkt zum Duell zweier ehemaliger Erstligisten – der SPORTBUZZER klärt die wichtigsten Fragen.

Hier Weiterlesen