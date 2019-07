So einen Präsidenten wünschen sich wahrscheinlich viele Fußball-Fans: Auf dem sozialen Netzwerk „Reddit“ ist ein Video aufgetaucht, das Eintracht-Frankfurt-Präsident Peter Fischer beim Verteilen von Geld an Fans zeigt. Sie sollten sich bei der Europa-League-Partie in Estland dafür Bier kaufen.

